شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تعلن تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) . ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح المركز في بيان له أنه استلم عدد 786 عينة أظهرت سلبية 758 عينة من ضمنها تماثل حالتين للشفاء، ووجود 28 عينة موجبة ، منها 13 حالات جديدة و 15 لمخالطين.

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