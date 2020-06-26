شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيا من محافظة نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنا فلسطينيا من قرية برقة شمال نابلس.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عدة منازل، قبل أن تعتقل علي محمد حمدان سيف، وتقتاده الى جهة مجهولة.

وفى وقت سابق، هاجم مستوطنون إسرائيليون، مركبات المواطنين الفلسطينيين على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس وجنين، وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس - في بيان أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا)- إن مستوطنين تسللوا من موقع مستوطنة "حومش" المخلاة جنوب مدينة جنين، هاجموا مركبات المواطنين على الطريق الواصل بين مدينتي جنين ونابلس، دون وقوع اصابات.

وأضاف أن المستوطنين وضعوا بيتا متنقلا داخل أراضي المستوطنة قبل أيام، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.