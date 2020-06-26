طقس الخليج.. رياح مثير للأتربة بالسعودية وصحوا بالإمارات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا لرياح سطحية فيما تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير ، جازان.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا و تظهر بعض السحب شرقا قد تكون ركامية بعد الظهر و رطبا ليلا وصباح "السبت" مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غربا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.. و حركة الرياح: شمالية شرقية - شمالية غربية / 18 - 30 تصل إلى 40 كم/ س أحيانا.

Advertisements

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس لهذا اليوم في مملكة البحرين سيكون حارا وغائم جزئيا احيانا ويكون حسن خلال الليل.