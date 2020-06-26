شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإماراتى يبحث مع نظيره الأذربيجانى تداعيات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف، آفاق علاقات التعاون الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة.

وذكرت وكالة الأنباء الاماراتية أن الوزيرين تبادلا خلال اتصال هاتفي وجهات النظر حول آخر تطورات الوباء العالمي والتدابير المتخذة في البلدين لتخفيض تأثير وباء كوفيد 19.

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