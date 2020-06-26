شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 3 وفيات، فيما تم شفاء 106 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان صباح اليوم الجمعة عن التقرير الوبائي ليوم الثلاثاء، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 38 اصابة في الخرطوم، وبقية الحالات في 8 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 271 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 9084 حالة، بينها 559 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 3912 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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