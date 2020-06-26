قرقاش: نأمل رؤية تعاون بين العملاقين الأمريكي والصيني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة الإمارات من بين الدول التي لديها مخاوف من تأثيرات التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وقال قرقاش في مقابلة مع «سي إن بي سي»: «في كل مرة نرى فيها توتراً بين واشنطن وبكين، ترتجف الأسواق بالفعل. من الواضح أن المنافسة بين هذين العملاقين ستستمر، وإلى حد ما، ستكون طبيعية. ولكني أعتقد أن لدينا مصلحة في أن تكون هذه المنافسة أكثر دقة، وأنها في الوقت نفسه لا تؤثر في نظام دولي ضعيف للغاية».

وجاء هذا الحديث على خلفية التوترات المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم؛ حيث ألقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باللوم على الصين في انتشار فيروس «كورونا» المستجد، الأمر الذي رفضته بكين بشدة.

وأضاف قرقاش: «لسنا وحدنا القلقين بشأن هذه التوترات، التي تعد مصدر قلق عالمي. تقريباً كل شخص لديه علاقات مالية واستثمارية وتجارية ضخمة مع الصين. ومثل العديد من البلدان في العالم، نحن ندرك جميعاً أن أمريكا لديها أكبر شبكة من الحلفاء في العالم ونعتبر أنفسنا حليفاً مهماً لواشنطن. لذا نرى بوضوح هذه التوترات، وهي تقلقنا. نود أن نرى علاقة أكثر تعاوناً بين واشنطن وبكين».

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وبخصوص التحديات المقبلة رأى وزير الدولة أن على دول العالم الموازنة في إدارة الأمور. وقال: «نأمل أن يكون هناك استقرار معين في هذه العلاقة المهمة جداً بين واشنطن وبكين».

وقالت «سي إن بي سي» إن لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، علاقات قوية مع الولايات المتحدة والصين، تحالف طويل الأمد مع الولايات المتحدة، وعلاقة اقتصادية متنامية مع الصين.

ورداً على سؤال في الشأن اللبناني، قال قرقاش، إن ما يشهده لبنان من «انهيار اقتصادي مقلق للغاية» لكن الإمارات لن تفكر في تقديم الدعم المالي إلا بالتنسيق مع الدول الأخرى. وأضاف «إذا شهدنا بعض أصدقائنا والقوى الكبرى المهتمة بلبنان يعملون على خطة فسنفكر في الأمر. لكن حتى الآن ما نراه هنا حقاً تدهور لعلاقات لبنان العربية وعلاقاته الخليجية على مدار السنوات العشر الماضية. ولبنان يدفع جزئياً ثمن ذلك الآن».

وقال قرقاش «شهدنا تراكم المشاكل في لبنان وشهدنا أيضا إملاء للخطاب السياسي من جانب حزب الله الذي يملك فعلياً جيشاً داخل الدولة».

وأضاف أن الإمارات حذرت بيروت مراراً من تدهور العلاقات مع الخليج وأنه «إذا أحرقت جسورك فسيكون من الصعب عليك جدا استخدام الرصيد الهائل من حسن النية والرصيد الهائل من الدعم المالي الذي يحتاج إليه لبنان».