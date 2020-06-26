شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التحرير تدعو حكومات أوروبا لاحترام مواقف شعوبها المناصرة لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى، بمواقف البرلمانات الأوروبية المبدئية الرافضة لعمليات الضم الإسرائيلية لما تبقى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية الحكومات الأوروبية إلى احترام مواقف شعوبها وبرلماناتها المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني .

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن عشراوي - في بيان اليوم - "لقد شهدنا في الأيام الأخيرة أصواتا شجاعة وقوية تدين وتحذر من الضم الإسرائيلي، بما في ذلك الرسالة التي بعثها 1000 برلماني يمثلون 25 دولة أوروبية لوزراء خارجيتهم يؤكدون فيها معارضتهم لضم إسرائيل الوشيك لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكدت عشراوي أهمية هذه الرسالة التي تعكس التزام المشرعين الأوروبيين بالنظام العالمي ودعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، كما اعتبرتها مؤشرا إيجابيا يدلل على وجود مواقف مبدئية لدى الشعوب الأوروبية لمواجهة الفكر الصهيوني الأصولي والأيديولوجي الاستعماري العنصري المتطرف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منظمة التحرير تدعو حكومات أوروبا لاحترام مواقف شعوبها المناصرة لفلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.