اللقاء اللبناني يدعو لوقف التحريض والتصدي للفتنة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت : ”الخليج 365”:

حذّر الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال اجتماع اللقاء الوطني، أمس الخميس، والذي عقد بمن حضر في ظل مقاطعة أقطاب وسياسيين معارضين، وعلى وقع الاعتصامات والاحتجاجات الشعبية غير البعيدة من القصر الرئاسي، ضد أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها البلاد، من «أجواء الحرب الأهلية في البلاد، ومغبّة العبث بالأمن والشارع»، على خلفية الاحتجاجات التي وقعت قبل أسبوعين، مشدداً على أن السلم الأهلي خط أحمر، ومسؤولية الجميع والهدف من هذا الاجتماع؛ تعزيز الوحدة؛ ومنع الانفلات، فيما قال رئيس الحكومة حسان دياب: إننا نمر في مرحلة مصيرية من تاريخ لبنان، تحتاج منا إلى تضافر الجهود، وتقديم مصلحة البلد، وتعويم منطق الدولة.

وكان من أبرز القوى السياسية المعارضة التي قاطعت اللقاء، رؤساء أحزاب مسيحية؛ وهي: القوات اللبنانية؛ والكتائب؛ وتيار المردة. كما شهد غياب رؤساء الحكومات السابقين (سنة)، وعلى رأسهم سعد الحريري، رئيس تيار المستقبل. وانتقد هؤلاء أداء السلطات، معتبرين أن الأولوية يجب أن تنصب على اتخاذ إجراءات إنقاذية ملحّة؛ لوقف الانهيار المتسارع الذي يدفع المواطنين للنزول إلى الشارع.

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وقال عون: ما جرى في الشارع في الأسابيع الأخيرة؛ يجب أن يكون إنذاراً لنا جميعاً للتّنبه من الأخطار الأمنية التي قرعت أبواب الفتنة من باب المطالب الاجتماعية. وأضاف: ليس من الممكن القيام بأي إنقاذ إن ظلّ البعض مستسهلاً العبث بالأمن والشارع، وتجييش العواطف الطائفية والمذهبية، ووضع العصي في الدواليب؛ حيث لامسنا أجواء الحرب الأهلية بشكل مقلق، مشدداً على أنّ السلم الأهلي خط أحمر، والمفترض أن تلتقي جميع الإرادات؛ لتحصينه، فهو مسؤولية الجميع.

ومن جهته، قال رئيس الحكومة خلال اللقاء إن لبنان يمرّ بمرحلة مصيرية، مضيفاً: لا يهتم اللبنانيون اليوم سوى بأمر واحد: كم بلغ سعر الدولار؟... لم يعد يهمهم ما نقول. يهمهم فقط ماذا سنفعل. وأوضح دياب أننا نمر في مرحلة مصيرية من تاريخ لبنان، وهي تحتاج منا إلى تضافر الجهود، وتقديم مصلحة البلد، وتعويم منطق الدولة؛ كي نتمكن من تخفيف حجم الأضرار التي قد تكون كارثية.

وانتهى اللقاء ببيان ختامي دعا إلى وقف جميع أنواع الحملات التحريضية التي من شأنها إثارة الفتنة، وتهديد السلم الأهلي.

وأكّد أن المعارضة العنفية التي تقطع أوصال الوطن وتواصل أبنائه وتلحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة لا تندرج في خانة المعارضة الديمقراطية والسلمية، معتبراً أنّه في زمن الأزمات الوجودية على الحكومة والمعارضة العمل معاً. وبالتزامن مع انعقاد اللقاء، تجمع المحتجون على طريق القصر الرئاسي، رافعين الأعلام ؛ وذلك تلبية لدعوة لاعتصامات صامتة تحت عنوان: «لا ثقة»، كما طالب المعتصمون بتطبيق القرار رقم ( 1559) رافعين اليافطات المطالبة بذلك، وسط إجراءات أمنية اتخذتها القوى الأمنية.