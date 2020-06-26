الإمارات تدعم العراق بـ 10.5 طن مساعدات طبية لمواجهة «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرسلت دولة الإمارات، أمس الخميس، طائرة مساعدات تحمل 10.5 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص، إلى العاصمة العراقية، بغداد، لدعم جهود 10.5 ألف من العاملين في المجال الطبي، وتعزيز قدراتهم في مواجهة انتشار فيروس «كورونا».

وقال محمد صالح الطنيجي، القائم بالأعمال في سفارة الدولة في بغداد: «أسهمت الإمارات في دعم الأشقاء العراقيين خلال السنوات الماضية، ولا تزال توفر كل دعم ممكن في المجالات كافة، لاسيما الاقتصادية والتنموية».

يذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى أمس 974 طناً من المساعدات ل 68 دولة، استفاد منها نحو 974 ألفاً من العاملين في المجال الطبي.

أكد مسؤولون عراقيون أن دعم ومساندة دولة الإمارات لجهود التصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» عبر إرسال طائرة مساعدات على متنها إمدادات طبية وأجهزة فحص إلى بغداد، ستبقى خالدة في وجدان الشعب العراقي.

وكان في استقبال الطائرة في مطار بغداد الدولي الدكتور أسامة الرفاعي، رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية العراقية، والدكتور سيف البدر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة، وأمير حسون مدير عام دائرة الإعلام والتوعية في وزارة الصحة والبيئة، وعدد من المسؤولين العراقيين.

وقال الدكتور الرفاعي: إن حكومة وشعب العراق ممتنون لدولة الإمارات، لحرصها على إيصال مساعدات طبية لجمهورية العراق في ظل ظروف صعبة يمر بها العالم أجمع.

وأضاف أن العلاقات العراقية الإماراتية تاريخية ووثيقة وعلاقات أخوة.

بدوره قال الدكتور سيف البدر إن مبادرة الإمارات الإنسانية لدعم الجهود الطبية في العراق، لها أكبر الأثر في نفوس الشعب العراقي، كونها جاءت في وقت أزمة يمر بها العالم أجمع وانشغال الدول بشأنها الداخلي إلا أن عطاء الإمارات كان حاضراً في هذه المحنة.

وأعربت الدكتورة أروى هاشم عبد الحسن القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق في الإمارات عن شكرها وامتنانها لحكومة وشعب الإمارات على هذه المبادرة الطيبة التي تضمنت إرسال إمدادات طبية إلى إخوانهم في العراق.

(وام)