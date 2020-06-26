«التعاون الإسلامي»: المخطط «الإسرائيلي» يُقوِّض الحق الفلسطيني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أن قيام «إسرائيل» بتنفيذ خطة الضم أحادية الجانب وغير الشرعية من شأنه أن يقوض حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وجهود المجتمع الدولي المستمرة منذ عقود لتحقيق حل الدولتين. في وقت حملت فيه الجامعة العربية «إسرائيل» المسؤولية عن تداعيات قرار الضم.

وحذرت مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أن قيام «إسرائيل» بتنفيذ خطة الضم أحادية الجانب وغير الشرعية من شأنه أن يقوض حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وجهود المجتمع الدولي المستمرة منذ عقود لتحقيق حل الدولتين. جاء ذلك خلال بيان خطي قدمته دولة الإمارات للمجلس، بصفتها رئيسة لمجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال جلسة مجلس الأمن الشهرية بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك مسألة فلسطين، حيث أكد أن ضم أراضي فلسطينية سيشكل انتهاكاً للقانون الدولي وسيقوض ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.

وشدد البيان على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وسيادته على أراضي الدولة الفلسطينية القائمة على أساس حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ودعا البيان - الذي يمثل مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي - مجلس الأمن إلى احترام التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومعالجة مسألة خطة الضم «الإسرائيلية»، مكررة مطالبتها بأن تقوم «إسرائيل»، كقوة قائمة بالاحتلال، باحترام جميع التزاماتها بموجب القانون الدولي على نحو كامل.

من جانب آخر، حمل الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبو علي.. سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» المسؤولية الكاملة عن تداعيات تنفيذ مشاريع الاستيطان، والضم والتهويد في أرض دولة فلسطين المحتلة وما ستتركه من آثار وانعكاسات على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

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جاء ذلك في كلمته أمام أعمال مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الذي عقد أمس باستخدام «الفيديو» بمقر الجامعة العربية في دورته العادية ال104 برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي.

وقال أبو هولي: «إننا نلتقي اليوم في ظل ظروف وتحديات استثنائية ومحاولات استغلال سلطات الاحتلال«الإسرائيلي» انشغال العالم بجائحة كورونا، بهدف تصفية القضية الفلسطينية استيطاناً وتهويداً وضماً، خلافاً وانتهاكاً لتلك التي تمليها المبادئ الإنسانية وقواعد القانون الدولي في ظل انتشار الوباء، وكذلك في ظل استمرار وتفاقم الأزمة المالية للأونروا وازدياد معاناة اللاجئين الفلسطينيين في ظل الجائحة مع استمرار محاولات الإدارة الأمريكية من خلال فرض خطتها المسماة صفقة القرن المرفوضة والمدانة عربياً ودولياً.

وأكد ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، ورفض أي محاولات لإنهاء أو تقليص دورها والحفاظ عليها كعنوان للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، ودعا الدول العربية إلى دعم وتمويل الوكالة، لتأكيد الموقف والإصرار العربي الجماعي للحفاظ على وكالة الغوث الدولية وهو نفس الموقف العربي القوي في رفض وإدانة ممارسات ومشاريع الاحتلال الاستعمارية. ورحب، بالمواقف الدولية الرافضة لمشاريع الضم «الإسرائيلية».

من جانب آخر، حذرت الدورة (104) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، من تداعيات قرار الضم في حال تنفيذه على الأمن والسلم في المنطقة، مؤكدة أنه يستهدف 30% من أراضي الضفة الغربية، ويهدد بترحيل «107» آلاف فلسطيني في 43 قرية.

(وام)