الضم والعودة إلى المربع الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت ستار من التضليل والأكاذيب تمضي «إسرائيل» في مخطط الضم غير عابئة بكل الاعتراضات الدولية، بل وأكثر من ذلك مدعية أنها تنسق مع أطراف دولية عدة، وأن هذه الأطراف تتفهم موقفها، حتى لا تخرج ردود الأفعال وبخاصة من الأردن ومصر التي تربطها بهما علاقات دبلوماسية ومعاهدات سلام عما هو متوقع.

ورغم أن الفلسطينيين هم الطرف الأكثر تضرراً من عملية الضم التي ستحرمهم من 30 في المئة من أرضهم التي ستقام عليها دولتهم، إلا أن «إسرائيل» تتجاهل الرفض الفلسطيني، زاعمة أن عملية الضم تخدم مصالحها الأمنية، وتؤمن الحدود الشرقية، وتحرم الفلسطينيين من فرصة إنشاء دولة مترابطة جغرافياً وقابلة للحياة، «قد تشكل خطراً على أمنها مستقبلاً»، على الرغم من إعلان الفلسطينيين أكثر من مرة وعلى لسان الرئيس أبو مازن ذاته أن الفلسطينيين يقبلون بدولة فلسطينية منزوعة السلاح، على ما تبقى من أرضهم التاريخية في الضفة الغربية وقطاع غزة على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لهم.

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إن مضي «إسرائيل» بعملية الضم وبمباركة أمريكية، خرق للقوانين الدولية، وكما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بأنها «خطوة كارثية»، وستقضي على أي فرصة لسلام عادل قائم على حل الدولتين، ليس هذا فحسب، بل ستكون خطراً على أمن وسلام المنطقة وهو الرأي ذاته الذي خلص إليه أكثر من ألف برلماني أوروبي في رسالة وجهوها إلى حكوماتهم مطالبين بالضغط على «إسرائيل» لوقف عملية الضم بوصفها تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.

لقد قال الفلسطينيون كلمتهم، وأعلنوها صريحة مدوية أن عملية الضم تعني، نهاية حل الدولتين، وتعني العودة إلى المربع الأول إلى ما قبل أوسلو، وهذا يعني فتح باب الصراع على مصراعيه مجدداً، فلا يمكن للفلسطينيين التسليم بما تريده «إسرائيل» ويريده نتنياهو الذي يندفع بقوة نحو عملية الضم من دون الالتفات إلى ردود الفعل الفلسطينية والعربية والدولية المعارضة حتى من داخل «إسرائيل» ذاتها.

إن التهديد الفلسطيني بحل السلطة وتسليم المفاتيح إلى الاحتلال هو أمر طبيعي في ظل مساعي «إسرائيل» لديمومة الاحتلال عبر ابتلاع المزيد من الأرض وإقامة المزيد من المستوطنات، كما قال الوزير حسين الشيخ مؤخراً، فمن المستحيل استمرار الوضع على ما هو عليه، أو التسليم بما تريده «إسرائيل»، فعملية الضم فضلاً عن كونها خرقاً لقوانين الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني و«الإسرائيلي»، هي بمثابة إطلاق لرصاصة الرحمة على حل الدولتين.