روسيا تعكس منحنى الوفيات.. وقلق في 5 ولايات أمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات ال24 الماضية أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ أواخر إبريل، مع تراجع ملموس في حصيلة الوفيات اليومية أيضاً. وأكدت غرفة العمليات الخاصة في تقريرها اليومي رصد 7113 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 7176 إصابة الجمعة)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 30 إبريل عندما تم تسجيل 7099 إصابة. وشهد معدل الإصابات اليومية بالفيروس في روسيا انخفاضاً لليوم السادس على التوالي.

وفي المقابل، شهدت خمس ولايات أمريكية ارتفاعاً في حصيلة الإصابات، وتصدرت ولايتا تكساس وكاليفورنيا القائمة التي شملت أيضاً ولايات فلوريدا وكارولينا الجنوبية وأوكلاهوما. وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد عدد الإصابات مجدداً في أوروبا رغم تواصل إجراءات رفع العزل كما جرى في باريس حيث أعاد برج إيفل، المعلم السياحي البارز، فتح أبوابه بعد 104 أيام من الإغلاق. وأعلن مدير فرع أوروبا في منظمة الصحة العالمية هانز كلوغ خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو من كوبنهاغن «الأسبوع الماضي، شهدت أوروبا ارتفاعاً في عدد الإصابات اليومية للمرة الأولى منذ أشهر شهد 30 بلداً ارتفاعاً في عدد الإصابات التراكمية خلال الأسبوعين الماضيين».

وأشاد في المقابل برد الفعل «السريع» من دول مثل بولندا وألمانيا وإسبانيا في مواجهة انتشار الحالات الجديدة «في المدارس ومناجم الفحم وأوساط الإنتاج الزراعي». وكانت ألمانيا أعلنت الثلاثاء للمرة الأولى عن إعادة فرض حجر على مستوى محلي شمل 600 ألف شخص.

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من جانبه، قال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون إنه على ثقة بأن البلاد ستمضي قدماً في خطط تخفيف القيود لأنه بات بوسعها التصدي والتعامل مع أي تفش جديد لمرض كوفيد-19. وقال موريسون في إشارة للقيود التي فرضت للحد من انتشار الفيروس «ستكون هناك موجات تفش. لن يكون بوسعنا غلق كل شيء ثم الفتح مرة أخرى». وأضاف «لذا ما أقوله هو أننا سنمضي قدماً. عززنا الحماية للتعامل مع موجات التفشي».

من جانب آخر، قال التلفزيون السنغالي إن الرئيس ماكي سال يخضع للحجر الصحي لمدة أسبوعين بعد مخالطته شخصاً ثبتت إصابته بفيروس كورونا. وأضاف أن هذا الإجراء احترازي إذ إن الاختبارات الأولية التي خضع لها سال للتأكد من إصابته جاءت سلبية.

وفي كندا خرج رئيس الوزراء جاستن ترودو برفقة ابنه لتناول البوظة في أول نزهة عائلية له منذ أن بدأت كندا تخفيف إجراءات العزل تزامنا أيضا مع يوم القديس جان بابتيست في مقاطعة كيبيك. واستقبل رئيس الوزراء وابنه هادريان البالغ من العمر ست سنوات بهتافات لدى وصوله الى المنطقة التجارية. وقد أعلنت مقاطعات كندا وأقاليمها حالات الطوارئ في منتصف آذار/ مارس وأغلقت المدارس والأعمال غير الضرورية لكبح تفشي الوباء. (وكالات)