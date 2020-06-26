سهولة امتحان «الإنجليزية» تبهج طلبة الثاني عشر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي، دبي: محمد إبراهيم، ”الخليج 365”

أدى، أمس الخميس، طلبة الصف الثاني عشر بمساريه «العام والمتقدم»، الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية، ضمن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الجاري الممتدة حتى الثاني من يوليو/‏‏تموز المقبل.

كما أدى في الفترة المسائية، من الساعة الرابعة والنصف وحتى الخامسة والنصف، طلبة الصف الثاني عشر بمسار الدراسة الأكاديمية والدراسة المنزلية، الامتحان في المادة ذاتها، ومن المقرر أن يؤدي طلبة جميع المسارات امتحانهم يوم الأحد في مادة الرياضيات.

وأظهرت عملية رصد ”الخليج 365”، لأعمال الامتحان أمس، سهولة أسئلة اللغة الإنجليزية التي تضمنت قطعتين و20 سؤالاً، إذ تضمنت إحداهما ستة أسئلة، وخُصص لها 17 دقيقة من زمن الامتحان، فيما ركزت القطعة الثانية بمحتواها على «الموضة القديمة»، واشتملت على 14 سؤالاً، منها سبعة أسئلة اختيار من متعدد، وتنوع باقي الأسئلة، إذ تفاوت زمن الإجابة من سؤال لآخر.

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وأكد عدد من الطلبة أن الأسئلة جاءت مباشرة، وتحاكي في مضمونها محتوى قطع الفهم، وقالوا إن زمن الامتحان كان مناسباً لمحتوى الورقة الامتحانية، وتمكن العديد منهم من الانتهاء من الإجابة عن الامتحان قبل الوقت المحدد.

وأفادت وزارة التربية والتعليم، بعدم تلقيها أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بأسئلة الامتحان، التي جاءت مناسبة لمختلف المستويات، وتدرجت من الصعب إلى السهل.

وأكدت أن الامتحان جاء منصفاً لأصحاب مهارات التفكير العليا ومراعياً للطلبة ذوي المستوى المتوسط، ولم يكتنفه أي غموض، مشيرة إلى عدم تلقيها أي شكاوى تتعلق بالأعطال التقنية على مستوى الدولة.

أكد عدد من طلاب الصف الثاني عشر في أبوظبي، أن امتحان اللغة الانجليزية، الخميس، كان سلساً، وتضمن 20 سؤالاً من بينها ضع علامة صح أو خطاً، في مدة لا تتخطى 60 دقيقة، بواقع 3 دقائق للإجابة عن كل سؤال.

وأضافوا: إن الوقت المحدد للامتحان كان متناسباً مع جميع الأسئلة.