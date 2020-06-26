اجتماعات البيت الأبيض بشأن الضم تنفضّ بلا قرار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤولون أمريكيون إن اجتماعات استمرت ثلاثة أيام في البيت الأبيض لمساعدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص ما إذا كانت واشنطن ستعطي «إسرائيل» ضوءاً أخضر لتضم أجزاء في الضفة الغربية المحتلة، اختُتمت من دون اتخاذ قرار نهائي، لكن الرئيس ترامب سيدلي بدلوه حول هذا الموضوع، ويتوقع أن تبدأ «إسرائيل» بضم «معاليه أدوميم» أولاً، وإلحاقها بالقدس المحتلة، فيما قالت السلطة الفلسطينية إنها ستلجأ إلى استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد قرار الضم.

وشهدت «تل أبيب» وواشنطن اجتماعات بخصوص الضم، وعقد وزير الحرب «الإسرائيلي» بيني جانتس جلسة استماع مع الأذرع الأمنية حول تداعيات قرار الضم، وحضر الاجتماع رئيس الأركان ورئيس جهاز الشاباك ورئيس الموساد، وذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» أن أحد المقترحات المطروحة فرض السيادة على مستوطنة «معاليه أدوميم» وإلحقاها بالقدس أولاً، أما في واشنطن فقال مسؤولون أمريكيون إن اجتماعات استمرت ثلاثة أيام في البيت الأبيض لمساعدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص ما إذا كانت واشنطن ستعطي «إسرائيل» ضوءاً أخضر لتضم أجزاء في الضفة الغربية المحتلة، اختُتمت من دون اتخاذ قرار نهائي.

وقال أحد المسؤولين «لا يوجد حتى الآن قرار نهائي بشأن الخطوات التالية لتنفيذ خطة ترامب» وكانت كيليان كونواي، مستشارة ترامب، قد قالت إن الأخير سيدلي بتصريحات حول مخطط الضم، وأكدت التقارير حول الاجتماعات الحثيثة التي يجريها البيت الأبيض بهذا الخصوص، وأضافت: «أعتقد أن الرئيس سيكون لديه ما يقوله بشأن هذه المسألة، وسيسعده فعل ذلك».

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في المقابل، أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، عن اتصالات مكثفة تجرى لصياغة مشروع قرار يتم طرحه على الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناهضة مخطط الضم «الإسرائيلي». وقال المالكي إن مشروع القرار يستهدف تحديد الإجراءات والعقوبات الواجب فرضها جماعياً وفردياً من دول العالم على «إسرائيل» في حال تنفيذها مخطط الضم. وذكر أن الاتصالات الجارية تتم بناءً على قرارات اجتماعات الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي على المستوى الوزاري، وتتضمن الضغط لعقد اجتماع خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث ملف مخطط الضم. وعبر المالكي عن الارتياح الفلسطيني من نتائج اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي عقد الأربعاء بشأن مخطط الضم، وقال إن المداخلات في الاجتماع المذكور أكدت وجود «شبه إجماع دولي برفض مخطط الضم، باعتباره خرقاً للقانون الدولي.

من جهتها، رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، بمواقف البرلمانات الأوروبية المبدئية الرافضة لعمليات الضم «الإسرائيلية» لما تبقى من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت: لقد شهدنا في الأيام الأخيرة أصواتاً شجاعة وقوية تدين وتحذر من الضم «الإسرائيلي» بما في ذلك الرسالة التي بعثها 1000 برلماني يمثلون 25 دولة أوروبية لوزراء خارجيتهم، يؤكدون فيها معارضتهم ضم «إسرائيل» الوشيك أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذر مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط من أن مخطط «إسرائيل» ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة قد يؤجج التطرف، ويشعل صراعاً إقليمياً. وحث نيكولاي ملادينوف نتنياهو على التخلي عن المخطط، وقال في مؤتمر صحفي في القدس المحتلة إن مثل هذه الخطوة يمكن أن تلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه في العلاقات بين الفلسطينيين و«الإسرائيليين»، وتدفع نحو التطرف. وأضاف: «لا أحد يريد حرباً أخرى واندلاع المزيد من أعمال العنف في الشرق الأوسط».(وكالات)