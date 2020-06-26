مؤتمر «اجتماعية الشارقة» يناقش «رأس المال وأثره في التنمية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:ميرفت الخطيب

أكد خبراء وأساتذة متخصصون في تنمية رأس المال الاجتماعي أن دولة الإمارات أدارت آليات مواجهة أزمة كورونا بسلاسة معتمدة على الشراكة المجتمعية والأعمال التطوعية والتنسيق والتعاون الدولي.

وكشف متحدثون أمام مؤتمر الخدمة الاجتماعية في نسخته الحادية عشرة، الذي نظمته دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة «عن بُعد» تحت شعار «رأس المال الاجتماعي وأثره في التنمية الاجتماعية» أن عمليات تحميل تطبيقات الألعاب الإلكترونية للأطفال زادت خلال الفترة الماضية بنسبة 33%، كما زاد معدل الصرف على الألعاب الإلكترونية خلال شهر مارس الماضي بنسبة 35%.

وناقش المؤتمرون 8 أوراق علمية، تضمنت 4 محاور رئيسية، تمثلت في «الاندماج والتماسك المجتمعي الداعم لرأس المال الاجتماعي» و«تحقيق التمكين المجتمعي لفئات الطفولة والمعاقين» و«رأس المال الاجتماعي والتمكين» و«سياسات المشاركة المجتمعية في الخمسينية».

عُقِد المؤتمر تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ورئيس المجلس التنفيذي، وتم بثه عبر حساب الدائرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وناقش المؤتمرون 8 أوراق علمية، تضمنت 4 محاور رئيسية، تمثلت في «الاندماج والتماسك المجتمعي الداعم لرأس المال الاجتماعي» و«تحقيق التمكين المجتمعي لفئات الطفولة والمعاقين» و«رأس المال الاجتماعي والتمكين» و«سياسات المشاركة المجتمعية في الخمسينية».

وأكد جاسم محمد الحمادي مدير إدارة المعرفة رئيس اللجنة العلمية، أن المؤتمر من أهم الفعاليات العلمية السنوية لدائرة الخدمات الاجتماعية ويهدف إلى الوقوف على أحدث الأطروحات والرؤى التي تتناول مختلف الجوانب المتعددة للخدمات الاجتماعية.

واستهل الدكتور فاكر الغرايبة الأستاذ في جامعة الشارقة، ورقته العلمية التي جاءت بعنوان «استثمار رأس المال الاجتماعي في مجال الأزمات: النموذج الإماراتي في مواجهة كوفيد19» مؤكداً أن إقامة مثل هذه المؤتمرات والفعاليات العلمية الأخرى، دليل واضح على قدرة الدولة ومؤسساتها المختلفة على مواجهة الأزمات وإدارتها بنجاح.

وتناول الدكتور علي عبيد الزعابي الباحث والمتخصص في الدراسات الإنسانية والاجتماعية، دور الشباب كمورد اجتماعي أساسي في تعزيز قيم المواطنة ومنظومة القيم المجتمعية، وقال إن دولة الإمارات تركز على الشباب من خلال إنشاء المراكز والهيئات والأندية والمجالس.

ومن جانبه، تناول الدكتور عبد الله بن ناصر السدحان مدير مركز تثمير للاستشارات التنموية والأسرية في المملكة العربية السعودية، في ورقته العلمية «تنمية الطفل وحمايته باعتباره ركيزة لرأس المال الاجتماعي» متطرقاً إلى الجوانب الترفيهية لدى الأطفال.

أما الدكتورة هنادي عبيد السويدي مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم، فناقشت في ورقتها العلمية «دمج المعاقين وذوي صعوبات التعلم وكيفية انعكاسها كجزء من رأس المال الاجتماعي» مؤكدة أن بناء وتنمية القدرات البشرية هي إحدى أهم القضايا التي تفرضها التحولات المعرفية والمعلوماتية ليشمل كافة الفئات والطبقات.