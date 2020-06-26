شكرا لقرائتكم خبر عن شركتان من القطاع الخاص الإماراتي تتفقان مع مؤسستين «إسرائيليتين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في ظل تفشي جائحة كورونا في العالم، وفي ظل الظروف التي تفرضها هذه الأزمة على كافة دول العالم، والمتمثلة في السعي إلى تضافر الجهود في مجال البحث والتطوير والتكنولوجيا، وتكريسها لمصلحة مسيرة الإنسانية، أعلنت شركتان من القطاع الخاص الإماراتي، وشركتان «إسرائيليتان»، إطلاق عدة مشاريع مشتركة في المجال الطبي ومكافحة فيروس (كوفيد - 19).
وتأتي هذه الشراكة العلمية والطبية لتتجاوز التحديات السياسية التاريخية في المنطقة، ضمن أولوية إنسانية، وتعاون بنّاء يهدف إلى التصدي للجائحة والتعاون لأجل صحة مواطني المنطقة، وفي ظل هذه الجائحة التي انتشرت في جميع دول العالم، فإنه من الواجب وضع مصلحة الإنسان والبشرية وحمايتهما في مقدمة الأولويات، للعمل معاً من أجل التخلص من جائحة لم يشهد العالم مثيلاً لها. (وام)
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