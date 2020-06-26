الكويت تبدأ المرحلة الثانية من خطة العودة للحياة الطبيعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت-القاهرة

”الخليج 365”:

قرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاستثنائي، أمس الخميس، برئاسة الشيخ صباح الخالد، البدء بالمرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، وتعديل مواعيد الحظر الجزئي ليصبح من الساعة ٨ مساء، حتى ٥ صباحاً، اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، ولمدة شهر كامل. كما قرر المجلس إلغاء قرار تعطيل العمل في الدوائر الحكومية، وتعديلاته، وبدء العمل اعتباراً من الثلاثاء المقبل، بطاقة لا تزيد على 30%.

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وتتضمن خطة العودة للحياة الطبيعية، مثلما أعلنتها الحكومة في مايو/ أيار، خمس مراحل تمتد كل منها ثلاثة أسابيع، كحد أدنى، بدءاً من 31 مايو/ أيار. وتأخرت المرحلة الثانية التي كان مقرراً أن تبدأ في 21 يونيو/ حزيران الجاري، نحو تسعة أيام بسبب زيادة أعداد المصابين بين المواطنين الكويتيين. وأعلنت الكويت، أمس الخميس، شفاء 558 مصاباً خلال ال 24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي المتعافين 33367 شخصاً. من جانبه، أعلن وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، أن نشاط القطاع المالي والمصرفي سوف يعود «بشكل كامل»، اعتباراً من الثلاثاء المقبل.

وأعلنت هيئة السياحة السعودية عن حملة باسم صيف السعودية، تشكل 10 وجهات داخل المملكة في هذا الصيف، فيما كشف المتحدث مسؤول بوزارة الصناعة وجود 9 مصانع محلية، يصل إنتاجها اليومي إلى مليونين ونصف المليون كمامة، تشمل متطلبات الممارسين الصحيين في المستشفيات، والقطاعات، والمراكز الصحية، ومنشآت العمل الحكومية، والخاصة، والمواطنين.

من جانب آخر، أعلنت سلطنة عمان شفاء 548 مصاباً بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، وقالت السلطات الفلسطينية إنها سجلت إصابات جديدة في محافظات الخليل، ونابلس، وبيت لحم.

وتبدأ مصر، غداً السبت، تطبيق إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين داخل البلاد، تنفيذاً للقرار الحكومي الذي قضى بفتح المساجد أمام المُصلين لأداء الشعائر الدينية، عدا صلاة الجمعة، وكذلك السماح باستقبال رواد الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب، وصالات الألعاب الرياضية، والنوادي الصحية. وكشفت السلطات الصحية تعافي طفلة عمرها 55 يوماً، وخروجها من مستشفى الأحرار التعليمي. وأوضح مدير المستشفى أن الطفلة دخلت المستشفى وعمرها 49 يوماً، وكانت تعاني ارتفاعاً في الحرارة، والتهاباً رئوياً، وتشنجات، بعد مخالطتها للأم المصابة.