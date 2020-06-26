4 مليارات جرعة ضد «كورونا» قريباً في الأسواق العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أكبر خبير للتصنيع لدى مؤسسة مهمة تركز على الاستعداد والاستجابة للأوبئة وتدعم تسعة لقاحات محتملة لفيروس كورونا لرويترز إن المؤسسة حددت مصنعين لديهما قدرة على إنتاج أربعة مليارات جرعة سنوياً. وقال جيمس روبنسون، وهو مسؤول تنفيذي في الصيدلة الحيوية منذ فترة طويلة ويقود مسعى التصنيع الواسع لتحالف الاستعداد للأوبئة والابتكار في مقابلة إن التحالف يعتزم اختيار مصنعين أو ثلاثة مصانع لتصنيع كل لقاح.

وأضاف «في الوقت الحالي، نعرف أن في مقدورنا إنتاج ملياري جرعة نحددها كنوع من الحد الأدنى لما نستهدفه». كما أوضح المسؤول أن التحالف يعتزم أن يكون لديه ما بين ثمانية إلى عشرة مواقع توزيع إقليمية «كي لا نضطر إلى عمل كل شيء مركزياً ثم محاولة شحنه حول العالم».

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ورغم عدم حصول أي لقاح على الموافقة بعد إلا أن لدى التحالف بالفعل قائمة طلبات لسلاسل للتصنيع والإمداد لضمان توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا بالتساوي في أنحاء العالم. ويحظى التحالف الذي يتخذ من أوسلو عاصمة النرويج مقراً بدعم 14 حكومة ومؤسسة بيل وميليندا جيتس ومجموعة شركات ويلكوم البريطانية. ووزع التحالف 829 مليون دولار إلى الآن للأبحاث على لقاح لفيروس كورونا من خلال اتفاقات شراكة مع مطورين على أمل أن ينجح بعضها.

وقال روبنسون «معظم الناس لا يصدقون أن أربعة مليارات جرعة أمر ممكن، وأنا أرى أنه ممكن». وأضاف روبنسون، ان التحالف وضع خطة التصنيع استناداً إلى قدرات المصنعين والاحتياجات المحددة من اللقاحات المختلفة. وقال إن التحالف يراعي ضمان ألا يؤدي العمل لإنتاج لقاح لمنع الإصابة، إلى تهميش لقاحات أخرى حيوية وهي مسألة كانت باعث قلق خاص للبلدان الأقل نموا.

من جانب اخر، أوصت وكالة الأدوية الأوروبية بالسماح ب«تسويق مشروط» لعقار رمديسيفير المضاد للفيروسات في الاتحاد الأوروبي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد. وقالت الوكالة التي تتخذ من أمستردام مقراً، في بيان، إن «رمديسيفير هو أول دواء ضد كوفيد-19 يوصى بالسماح باستعماله في الاتحاد الأوروبي»، وأشارت إلى أن هذه التوصية يجب أن تحظى بموافقة المفوضية الأوروبية. وأوضحت أنّ المفوضية «تتطلع إلى اتخاذ قرار للسماح بالتسويق المشروط لرمديسيفير خلال الأسبوع المقبل». (وكالات)