من ملفات سخرية التاريخ

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‪ هل بدأت فلسفة التاريخ تكشف مراجعاتها الساخرة لحزمة من ملفات العصر؟، كل الأدب الساخر العالمي شيء، وسخريات التاريخ شيء آخر،لأن التاريخ مادته حية، مجتمعات بشرية، جغرافية سياسية، تفاعلات استراتيجية، قطع شطرنجه صدامات قوى مركزية،أو صراعات أيديولوجية

جولة في كوميديا جبال ضخمة صارت مجرّد فقاقيع صابون. ما أصغر القوة حين تتوهمّ أن في إمكانها جعل الحق والقيم خدع بصريّة، حتى العقول الاستراتيجية تصيبها سخرية التاريخ في كعب آخيل. برجنسكي،«أيام اللولو» قال: «يجب عدم السماح لأيّ دولة في العالم بأن تصبح قوة منافسة». لسوء حظه رأى بعينيه صعود الصين ودخولها قمرة القيادة، هو يعلم ما لا تعلمه إلا خاصة الخاصة. كم تبدو صفوة المفكرين الاستراتيجيين والجيوسياسيين،جديرة بدخول كتاب«أخبار الحمقى والمغفلين»، عندما تتكلم بالتنظير الهزيل الذي يفضح الاغترار بالقوة وعدم استيعاب دروس التاريخ. الدول التي تمسك بتنّورة قوة كهذه،على أنها «ماما»، ذنبها على جنبها. من يفعلها «فأمّه هاوية».

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أطرف من ذلك زلّة المنزلق الكبير لدى من يدّعي الحكمة، كمفكّر،والمنهجية، الأستاذ فوكوياما،الذي ندم على كتابة «نهاية التاريخ». قلة عقل أن يتفوّه صاحب الحجا والنهى بأن التاريخ سيصير رتيباً على وتيرة واحدة كإيقاع أغاني الراب. لعلّ التاريخ قال لفوكوياما المثل التونسي:«ورثوني وعيني حيّة»، المأساة الملهاة هي أن عليه الآن أن يؤلف كتاباً جديداً «بداية التاريخ»،لأن انتقال الهيمنة العالمية إلى الشرق الأقصى، سيثبت العكس تماماً، لأن تحولات الإمبراطورية ستغيّر العالم.

تخيّل الآن كيف تقضي كونداليزا رايس، وزيرة الخارجية الأمريكية سابقاً، أيامها بعد بيج بانج جورج فلويد.أنت حرّ إذا استهزأت بأننا أمام مخاض ولايات متحدة جديدة. كونداليزا «بشّرت» بأن شرق أوسط جديداً في الطريق، يبدو أن المخاض تعسّر،ولعلّ «قانون قيصر»، إشارة إلى عملية قيصرية.من يدري؟، قد تموت الفكرة على النفاس، لكن،ما رأي الدبلوماسية الكبيرة في الفوضى التي تشهدها الإمبراطورية؟.

المفاجأة ستكون الفوضى خلاّقة حقاً هذه المرّة. هل شعرت بأن القسوة التي كانت تمارسها،جعلتها تنسى فجائع ماضي آبائها؟.. كولن باول أيضاً نسي أصوله حين كان يكذب على العراق، ويمهّد لواحدة من أشنع فجائع التاريخ؟، قال بعد ذلك عن المسرحية الفاشلة الظالمة: «لقد شوّهوا تاريخي بكذبة».

لزوم ما يلزم: النتيجة الاختناقية:حبل الكذب قصير، لكنه يكفي للالتفاف على رقبة صاحبه.

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