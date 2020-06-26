روبوت «علاج طبيعي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

طور مهندسون من شركة «هارموني بيونك» الأمريكية، روبوتاً لعلاج المتعافين من شلل الجزء العلوي من الجسم والناتج عن السكتات الدماغية. حيث يتم ربط ذراعي الروبوت المستقلين عن بعضهما بذراعي المريض من المعصم ومن عضلة الذراع. ويساعد وزن ذراعي الروبوت وتحركهما بشكل متكرر من خلال التمارين المبرمجة مسبقاً والخاصة بالمريض والمصممة لتكرار التمرين بشكل يومي على إنجاز العلاج بشكل دقيق، بالإضافة إلى مساهمته في تنشيط النظام العصبي على إعادة القدرة على الحركة، وهو ما يساعد في الحد من تكلفة جلسة العلاج الطبيعي والمجهود الذي يبذله المعالج من تكرار الحركات، إذ يقوم المعالجون بتوجيه ذراعي المريض في العلاج التقليدي بأداء الحركات ذاتها مع دقة أقل بسبب الجهد المبذول المتكرر.

ويجري الروبوت العلاج لذراعي المريض بنفس الوقت، حيث تعكس الذراع الروبوتية التي تمسك ذراع المريض المشلول وتؤدي حركة معينة بينما تقوم الأخرى بالعلاج بطريقة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ضبط الهيكل الخارجي لعلاج الإصابات مثل خلع الكتف.