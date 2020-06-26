نقل قطع أثرية ضخمة إلى متحف مصري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

استقبل متحف كفر الشيخ مجموعة من القطع الأثرية الضخمة من منطقة تل الفراعين الأثرية، وذلك تمهيدًا لعرضها الدائم في المتحف المقرر افتتاحه قريباً.

وقال د.مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: إن عملية نقل القطع الأثرية تمت بعناية ودقة شديدة، وإن التماثيل التي تم نقلها للمتحف هي تماثيل تصور الملك رمسيس الثاني واقفاً وجالساً ومع سخمت، بالإضافة إلى لوحة تقدمية للملك تحتمس الثالث، ورأس لأحد ملوك الأسرة 30.

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وأشار د. محمود مبروك، مستشار الوزير للعرض المتحفي، إلى أن سيناريو العرض المتحفي لمتحف كفر الشيخ عقب افتتاحه يدور حول عرض موضوع رئيسي هو أسطورة إيزيس وأوزوريس والصراع بين حورس وست، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على تاريخ مدينة بوتو القديمة إحدى العواصم المصرية القديمة وتاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة مثل الطب والبيطرة والصيدلة لربط المتحف بجامعة كفر الشيخ إلى جانب تسليط الضوء على مسار رحلة العائلة المقدسة.

من ناحية أخرى، تفقد د.خالد العناني وزير السياحة والآثار في مصر، أمس، اللمسات الأخيرة لمشروع ترميم قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة، الذي بلغت تكلفة أعمال ترميمه 100 مليون جنيه، استعداداً لافتتاحه الوشيك واستقبال زائريه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره ليصبح معرضاً يروي تاريخ حي مصر الجديدة.

كما تفقد الموقع العام للقصر وقاعاته المختلفة، ومنطقة البانوراما (السطح)، كما تابع إجراءات تعقيم وتطهير القصر، وتفقد اللوحات الإرشادية المعروضة في القصر التي هي أحد العناصر المكونة لمعرض تاريخ حي مصر الجديدة، كما يتضمن المعرض شاشات لعرض صور للبارون إمبان نفسه وشريكه نوبار باشا، والمهندس الفرنسي ألكسندر مارسيل الذي قام بتصميم القصر.