حسابات النجوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أطلق الفنان حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان «الحساس»، وشارك جمهوره ومتابعيه عبر «إنستجرام» مقطعاً من الأغنية، وتفاعل معه ما يفوق المئة ألف شخص بمجرد نشره.

* أهدى الملحن والمنتج العراقي سيف عريبي مقطوعة موسيقية جديدة من تأليفه نشرها عبر حسابه في «إنستجرام» لنجم كرة القدم الراحل أحمد راضي معلقاً «إهداء إلى روح الراحل أحمد راضي» ونشر في خلفية المقطوعة مجموعة من مشاركات الراحل في بعض المباريات.

* دعا عدد من النجوم الكويتيين للفنان ضاري عبدالرضا بالشفاء العاجل بعد إصابته بفيروس «كورونا»، ونشروا صوراً له من داخل المستشفى على حساباتهم بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم طارق آل علي، خالد أمين، هدى حسين، وغيرهم.

Advertisements

* نشر الفنان الشاب أحمد داش عبر «فيسبوك»، صورة من كواليس مسلسل الحرامي معلقاً «الحرامي مسلسل 10 حلقات يعرض قريباً، تأليف محمد سلامة وإخراج أحمد فوزي صالح»، ويجسد داش شخصية حرامي إلى جانب كل من بيومي فؤاد ورانيا يوسف، وسوف يعرض عبر منصة «شاهد» الفضائية.

* انتشرت صورة للفنان الراحل يوسف داوود في ذكرى رحيله السادسة عبر مختلف مواقع التواصل، تظهره بشعر كثيف في سن العشرينات.

* انتهى المطرب خالد سليم من تسجيل عمل غنائي جديد باللهجة الخليجية ونشر عبر «فيسبوك» منشوراً كتب فيه «عمل جديد بتوقيع الفنان حسام كامل انتظروه قريباً».

* نالت جلسة دندنة للفنان أمير كرارة وشقيقته زوجة الفنان أحمد صلاح حسني يغنيان فيها «إنت عمري» لأم كلثوم إعجاب مئات الآلاف من رواد مواقع التواصل، وظهر كرارة وشقيقته يغنيان على نغمات جيتار حسني.