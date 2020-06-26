شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة لمباحثات السلام السودانية فى الخرطوم تتناول القضايا العالقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الحكومة السودانية، ووساطة مفاوضات السلام السودانية من دولة جنوب السودان، ووفد "الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية)، جلسة مباحثات مساء الخميس، بحضور عضوي مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشيْ و محمد حسن التعايشي.

وقال رئيس لجنة الوساطة توت قلواك - في تصريحات صحفية - إن الجلسة بحثت القضايا العالقة التى لم يتم التوصل لاتفاق فيها، حيث قدمت قيادة الجبهة الثورية رؤية فيما يخص القضايا التي لم يتفق عليها بهدف تحقيق السلام الشامل بالبلاد.

وأضاف أن زيارة الوفد تأتي بهدف مناقشة بعض القضايا العالقة في الملفات المختلفة للوصول إلى السلام الشامل، لافتا إلى أن وفد الوساطة يحمل رسالة من رئيس جنوب السودان الفريق اول سلفاكير ميارديت، الى رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان.

وأكد رئيس لجنة الوساطة عدم عودة وفد الوساطة إلى جوبا إلا بعد حل جميع القضايا العالقة بين الأطراف، ايذانا لبدء الترتيبات لتوقيع السلام الدائم بجوبا.

من جانبه، رحب عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام، بوفد الوساطة وممثلي أطراف التفاوض، مشيرا إلى أهمية زيارة الوفد.

وقال إن زيارة الوفد رغم الظروف السياسية التي يمر بها السودان، سيكون لها تأثير على مجريات العملية السياسية بالبلاد.

وأكد أن ما يتم بين الأطراف هو حوار بين شركاء وليس تفاوض بين خصوم، وأن هذه الشراكة تنتهي بتسوية سياسية ستغير مستقبل الحياة السياسية بالبلاد، موضحا أن الغرض الأساسي من هذه الزيارة هو اتاحة فرصة لنقاش مباشر بين الشركاء حول القضايا العالقة.