شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الاتصالات»: الشركات ملزمة بالإفصاح عن تكلفة وتسعيرة أرقام الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنها تلزم الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات بالإفصاح عن تكلفة المكالمة في بطاقات الباقات التي يمكن للمشترك الاطلاع عليها قبل الاشتراك في أي باقة، وتحديد تسعيرة حساب الاتصال بأرقام الخدمات بمختلف أنواعها؛ بما يضمن أن يكون المستخدم على اطلاع بتكلفة مثل هذه المكالمات قبل إجرائها.

جاء رد الهيئة تعليقاً على سؤال بشأن أحقية الشركات في الترويج لخدماتها أو طلب تقييم الموظف خلال الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 9200، علماً أن تكلفة المكالمة تكون على حساب المتصل، وفقاً لصحيفة “الرياض” .

وكشفت هيئة الاتصالات أنها تتيح لكافة الجهات الاختيار ما بين تخصيص الأرقام المجانية التي تبدأ بـ(800) أو الأرقام ذات التكلفة التي تبدأ بـ(9200) أو رموز النفاذ القصيرة، وهو أمر يعود لكل جهة وعلاقتها بعملائها وطبيعة نشاطها.