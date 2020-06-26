«اللقاحات الطبية» تطور أجساماً مضادة لمكافحة فيروس كورونا

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الشركة السعودية للقاحات الطبية، توقيع اتفاق حصري مع إحدى الشركات الأمريكية لتطوير وتصنيع أجسام مضادة بشرية أحادية النسيلة للاستخدام البشري لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال نخبة من العلماء في جامعة بيتسبرغ الأمريكية، بقيادة رئيس قسم الأمراض المعدية البروفيسور جون ميلروز ورئيس مركز العلاج الحيوي بالأجسام المضادة البروفيسور ديميتر ديميتروف.
وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الفريق تمكن من تطوير أجسام مضادة بشرية أحادية النسيلة (Ab1) امتازت بقوتها بالارتباط بكورونا وفعاليتها في منع تكاثره وحماية حيوانات التجارب من الفيروس، الأمر الذي يرجح إمكانية استخدامها في معالجة ومنع عدوى (كوفيد-19) حالما جرى تطويرها وفق ممارسات التصنيع الجيد لتصبح دواء معتمدا من الجهات التنظيمية، بحسب صحيفة “مكة”.
ومن المتوقع البدء بالتجارب السريرية بنهاية السنة الميلادية. وتوحد الشركتان خطوات التطوير والتصنيع للحصول على الدواء الجديد وتسجيله في كل من أمريكا والسعودية في آن واحد.
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