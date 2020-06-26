«التجارة» تشهر بصاحب مؤسسة «مجوهرات» بسبب «غش المستهلكين»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شهَّرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة لتجارة المجوهرات والساعات بمدينة عرعر، إثر قيامه بغش المستهلكين بالمخالفة لشروط وضوابط تراخيص التخفيضات. وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بعرعر، فرض غرامة مالية والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف. Advertisements وحثت الوزارة، عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”​ أو عن طريق الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت. “

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