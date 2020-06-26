شكرا لقرائتكم خبر عن «وكيل الصحة»: الكمامات الطبية لا توفر الحماية الكافية للأطفال الرضع (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، إن الكمامات الطبية لا توفر الحماية الكافية للأطفال أقل من عمر سنتين، لافتاً إلى أن الكمامة القماشية هي الأنسب لهم.

وأوضح “عسيري” أن الكمامة الطبية موجهة للممارسين الصحيين، وللمصابين ومقدمي الرعاية لهم، ولا يعاد استخدامها، وهي تمنع انتقال الفيروس من المصاب إلى غيره، وإذا أصبحت مبتلة أو متسخة يجب التخلص منها، بينما الكمامة القماشية موجهة في الأساس للمخالطة المجتمعية؛ والتزام الفرد بها يمنع انتقال الرذاذ التنفسي منه إلى المخالطين له في الأماكن العامة وأماكن العمل.

كما أكد أن الهدف الأساسي للكمامة القماشية هو استخدامها في الأماكن العامة، ويمكن صنعها في المنزل، وغسلها وإعادة استخدامها، لافتاً إلى أنها مناسبة للجميع من عمر سنتين فما أعلى، نظراً لصعوبة إيجاد المقاس المناسب من الكمامات الطبية لمن هم أقل من عمر سنتين، ولا توفر لهم الحماية الكافية.