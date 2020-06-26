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شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» توضح الإجراءات الاحترازية في المساجد بشأن صلاة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت وزارة الشؤون الإسلامية عن الإجراءات الاحترازية المتخذة في المساجد فيما يتعلق بصلاة الجمعة ابتداء من 5 ذي القعدة 1441هـ.
وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه سيتم إقامة صلاة الجمعة مؤقتا في المساجد المهيأة القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين، وفتح الجوامع قبل صلاة الجمعة بساعة وإغلاقها بعد الصلاة بـ 30 دقيقة.
كما تشمل الإجراءات الاحترازية “أن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بساعة، ولا يتجاوز وقت الخطبة مع الصلاة 15 دقيقة”.
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