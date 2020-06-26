شكرا لقرائتكم خبر عن باريس وبرلين وروما تطالب بوقف فورى وغير مشروط لإطلاق النار فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا الأطراف الليبية إلى وقف فوري لإطلاق النار وتعليق العمليات العسكرية.

وطالبت الدول الثلاث - في بيان مشترك أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية مساء اليوم /الخميس/ - إلى وقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي والاحترام الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالأزمة الليبية.

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