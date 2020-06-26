شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن العراقية تداهم مقر كتائب حزب الله وتعتقل 3 من قياداته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران في الحكومة العراقية إن قوات الأمن داهمت مقر فصيل تدعمه إيران جنوبى بغداد فى وقت متأخر من الخميس وصادرت صواريخ واعتقلت ثلاثة من قادة الفصيل. وأضاف المسؤولان أن الفصيل المستهدف هو كتائب حزب الله، الذى تدعمه إيران وتتهمه الولايات المتحدة بإطلاق صواريخ على قواعد تستضيف القوات الأمريكية ومنشآت أخرى فى العراق.

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