شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا يدعون إلى وقف التدخلات الخارجية فى الشأن الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت كلا من فرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى وقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي والاحترام الكامل لقرارات مجلس الأمن، بما فيها حظر السلاح الذي يفرضه المجلس، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

هذا وبعثت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بتحية لمصر قيادة وشعبا على تضامنها مع وحرصها على أمن واستقرار ليبيا، وعلى الموقف التاريخي الشجاع للرئيس عبدالفتاح السيسي المعبر عن موقف الأمة العربية وليس مصر فحسب.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، وهي تخوض المعركة المصيرية في مواجهة الإرهاب والاستعمار التركي البغيض، فإنها في هذه الساعات التاريخية تحيي الشعب الليبي على تضحياته، ودعمه الثابت والمستمر لقواته المسلحة، وعلى ما صدر عنه من بيانات متتالية، أعلن فيها تمسكه بمبادئه الوطنية الثابتة، وإدراكه ورفضه المطلق لأطماع تركيا في التوسع لبسط نفوذها على ليبيا وعلى المنطقة العربية بأسرها بدوافع عدوانية استعمارية، والسيطرة على ثروات ليبيا ونهبها لمعالجة أزماتها الاقتصادية الخانقة في تحډ صارخ لإرادة الليبيين والسيادة الوطنية ، ودول الإقليم والمجتمع الدولي بأسره.

واتهمت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية من وصفتهم بالعملاء والخونة لتمهيد الطريق لاستباحة ليبيا، وتدنيس ترابها الطاهر، بالتدخل العسكري المباشر ، وارسال المرتزقة والمقاتلين الإرهابيين من مختلف التنظيمات الإرهابية العالمية في صفقة الخزي والعار التي باعوا فيها شرفهم وكرامتهم ، ليلعنهم الليبيون والأمة العربية قاطبة جيلا بعد جيل.