إعلام رسمي: مقتل قائد عسكري بحركة الشباب الصومالية المتشددة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت الإذاعة الرسمية اليوم الخميس أن قوات الأمن الصومالية قتلت قائدا عسكريا بحركة الشباب المتشددة.

وكان أشرف عزمي أبو حمدان، وهو من نيبال، مدربا كبيرا في الحركة المتشددة.

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وقالت الإذاعة الرسمية إنه قتل في عملية عسكرية في منطقة جوبا الوسطى بجنوب الصومال. ولقي كذلك ثلاثة مقاتلين حتفهم.

وتقاتل الشباب للإطاحة بحكومة الصومال المركزية منذ 2008 من أجل إرساء قواعد حكمها الذي يستند إلى تفسير متشدد للشريعة الإسلامية.