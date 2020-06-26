شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطنى الليبى يطالب الدول العربية بدعمه فى مواجهة تركيا والإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، جميع الدول العربية بدعمه في مواجهة تركيا والإرهاب، قائلا: متمسكون بمبادئنا الثابتة القائمة على رفض الأطماع التركية التوسعية للسيطرة على ثروات ليبيا.

وأضاف المسماري، أن تركيا تسعى للسيطرة على ثرواتنا ونهبها لمعالجة أزماتها الاقتصادية الخانقة في تحد لإرادة الليبيين والسيادة الوطنية ودول الإقليم والمجتمع الدولي، ونخوض معركة مصيرية في مواجهة الإرهاب والاستعمار التركي.

وأكد متحدث الجيش الليبي، أن الجيش الوطني الليبي يحترم قواعد الاشتباك ويحترم سلامة المدنيين وممتلكاتهم.، مضيفا: نحيي أشقاءنا في الدول العربية الذين استشعروا خطر التنظيمات الإرهابية في طرابلس، ونحيي موقف مصر المعبر عن موقف الأمة العربية".

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