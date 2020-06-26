اليمن..مقتل مدنيين اثنين وجرح ثالث جرّاء قصف مدفعي بالحديدة

اليمن/عزيز الأحمدي/الخليج 365



قتل مدنيان، وجرح ثالث، مساء الخميس، في قصف مدفعي بمحافظة الحديدة غربي اليمن، وفق شهود عيان، فيما اتهمت القوات الحكومية بالمحافظة الحوثيين بالقصف.

وقال الشهود للأناضول إن قذيفة هاون سقطت على منزل في حي الربع السكني بمديرية حيس (خاضعة لسيطرة القوات الحكومية) جنوبي الحديدة وأودت بحياة مدنيين اثنين وجرح ثالث.

وأضافوا موضحين أن القتيلين هما سعود عبد الله(امرأة)،وسعيد احمد سعيد (طفل/ أربعة أعوام) فيما أصيبت عزيزة جمجم (طفلة/ست سنوات).

من جهته ذكر المركز الاعلامي لالوية العمالقة(حكومية) عن مصدر محلي(لم يسمه) قوله إن القذيفة مصدرها عناصر الحوثيين.

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ولفت المصدر إلى أن الاهالي قاموا بإسعاف الضحايا إلى مستشفى بالقرب من المنطقة، لكن اثنين منهما( سعود، وسعيد) فارقا الحياة متأثرين بإصاباتهم.

ولم تصدر أي إفادة من الحوثيين بشأن الحادثة حتى الساعة (22.00 تغ).



وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.

ويزيد من تعقيدات النزاع في اليمن أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في مواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة على تسليح وتدريب قوات "موازية" لقوات الحكومة اليمنية الشرعية.



وأدت هذه الحرب العنيفة إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعةالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.