قطر وفيفا يعلنان عن بطولة دولية للمنتخبات العربية العام المقبل

الدوحة / الخليج 365

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، ونظيره الدولي "الفيفا" عن خططهما لتنظيم النسخة الافتتاحية من بطولة دولية للمنتخبات العربية في الدوحة أواخر العام المقبل.

وتكون تلك البطولة محطة هامة على طريق الاستعداد لبطولة كأس العالم قطر 2022 التي تنطلق منافساتها في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وخلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي عرض حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، مقترح البطولة على أعضاء مجلس الفيفا الذي أبدى دعمه لتنظيم البطولة المقترحة، حسب بيان من اللجنة.

وتشهد البطولة تنافس منتخبات كرة القدم للرجال من 22 دولة عربية من قارتي إفريقيا وآسيا، وتقام في مواعيد لا تتعارض مع رزنامة الاتحاد الدولي للمباريات الدولية، وتنظمها شراكة كأس العالم قطر 2022.

وتتيح الفرصة أمام المنظمين للاستفادة من المرافق والعمليات المخصصة لمنافسات مونديال قطر.

وستقام منافسات البطولة من 1-18 ديسمبر/كانون الأول 2021، أي ضمن نفس الفترة التي ستشهد مباريات بطولة قطر 2022.

وستقام المباراة النهائية قبل عام تماماً من انطلاق نهائي النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي، وستستضيف استادات بطولة كأس العالم 2022 مباريات البطولة .

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وإلى جانب الاستفادة من استادات وملاعب التدريب الخاصة بمونديال قطر 2022، تعد البطولة العربية الجديدة فرصة هامة للمشجعين واللاعبين ومسؤولي المنتخبات المشاركة لاستخدام مرافق الدولة المستضيفة للنسخة المقبلة من المونديال، بما في ذلك مرافق النقل والإقامة.

وفي تصريح له حول الإعلان عن البطولة الجديدة، قال حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم: "إنها بلا شك لحظة رائعة بالنسبة لنا في قطر ولمشجعي كرة القدم في أنحاء المنطقة وحول العالم، حيث تستضيف قطر النسخة الأولى من هذه البطولة بمشاركة 22 منتخباً عربياً يتنافسون في استادات عصرية تشيّدها قطر لاستضافة المونديال".

وأضاف أن "البطولة تمثل تجربة فريدة للاعبين والمشجعين للاطلاع على بعض ما تعد به قطر العالم في 2022. وتعد البطولة الجديدة محطة بالغة الأهمية لبلادنا والمنطقة وكل من يشارك في تنظيمها وفرصة لاكتساب خبرات هامة على الطريق نحو استضافة الحدث العالمي الأبرز في عالم كرة القدم على أرض قطر في العام 2022".

من جانبه، قال حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: "يؤكد تنظيم هذه البطولة على التزامنا الثابت بأن مونديال قطر 2022 سيعود بالفائدة على كافة دول العالم العربي، وسيسهم في إبراز ما تمتاز به المنطقة وشغفها الشديد بكرة القدم".

ومن المقرر الإعلان في وقت لاحق عن مزيد من التفاصيل الخاصة بالمنتخبات العربية المشاركة في البطولة، وجدول المنافسات. وسيتولى تنظيم البطولة فريق بطولة كأس العالم قطر 2022 ، بدعم من الاتحاد القطري لكرة القدم، والفيفا، واللجنة العليا للمشاريع والإرث .

وتستضيف قطر فعاليات المونديال من 21 نوفمبر/ تشرين ثان إلى 18 ديسمبر/ كانون أول 2022، بمشاركة 32 منتخبا يتنافسون على 8 ملاعب في قطر.

وفازت قطر في 2010، بشرف استضافة المونديال، لتكون بذلك أول دولة في الشرق الأوسط تحظى بتنظيم التظاهرة الكروية العالمية.

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