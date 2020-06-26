تونس تدين هجمات "الحوثيين" الصاروخية ضد السعودية

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365
أدانت تونس بشدة، الخيمس، استهداف جماعة الحوثي اليمنية مناطق سكنية في السعودية، بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.
وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، إن "تونس تعرب عن إدانتها الشديدة لاستهداف مناطق سكنية في السعودية بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة".
وأكدت على تضامن بلادها الكامل مع السعودية.
ودعت الوزارة، إلى "ضبط النفس وتجنب التصعيد حفاظا على أمن المنطقة واستقرارها".
والثلاثاء، أعلنت جماعة "الحوثي" في اليمن، استهداف مقري وزارة الدفاع والاستخبارات السعودية في العاصمة الرياض، ومقار عسكرية أخرى في المملكة بعدد كبير من الطائرات المسيرة وصواريخ باليستية.
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان التحالف العربي إسقاط 8 طائرات مسيرة مفخخة و4 صواريخ باليسيتة أطلقها الحوثيون على الرياض ونجران وجازان، في المملكة.
ويعاني اليمن حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.
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