مالطا تشيد بجهود الحكومة الليبية في مكافحة تهريب البشر

فاليتا/ الخليج 365

أشادت وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية المالطية، الخميس، بجهود الحكومة الليبية في مكافحة تهريب البشر، قائلة إنها "تدعم وحدة ليبيا ووقف القتال داخليا".

وأوضح وزير الشؤون الخارجية والأوروبية المالطي إيفاريست بارتولو، في بيان نشره على صفحته عبر فيسبوك، أن "حكومة الوفاق تمكنت وعلى الرغم من سوء الأوضاع الراهنة من مكافحة المتاجرين بالبشر، ومنع إرسال ألفي مهاجر إلى مالطا".

وطالب بارتولو بضرورة حماية الحدود الليبية بشكل أفضل على الأرض وعلى طول الساحل، واستمرار التصدي لمهربي البشر الذين يجلبون المهاجرين من دول أخرى لإرسالهم إلى أوروبا عبر ليبيا.

كما أعرب وزير الشؤون الخارجية والأوروبية المالطي عن شكر بلاده للحكومة التركية على مساعدتها في فتح صفحة جديدة، بدأت تؤتي أكلها، مع حكومة السراج في طرابلس.

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في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية بين البلدين في البحر الأبيض المتوسط، لحماية حقوقهما النابعة من القانون الدولي.

وفي أعقاب هذه الخطوة الفارقة، بدأ الملف الليبي يشهد تغيرات داخلية وخارجية سريعة، خاصة على صعيد موقف حلف شمال الأطلسي "الناتو" من الحرب في البلد العربي.

فمنذ سنوات، تعاني ليبيا من صراع مسلح، حيث تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

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