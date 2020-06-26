أمير قطر والرئيس الصومالي يبحثان تنمية العلاقات الثنائية

الدوحة / الخليج 365 بحث أمير قطر، تميم بن حمد، الخميس، مع الرئيس الصومالي عبدالله فرماجو سبل تنمية العلاقات الثنائية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه فرماجو مع الأمير تميم، حسب بيان للديوان الأميري القطري. Advertisements وجرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات". كما ناقش الزعيمان "عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين"، وفق البيان ذاته. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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