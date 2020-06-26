لجنة الاستعداد بتعليم عسير تعقد اجتماعها الأول

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عقدت لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير اجتماعها الأول بحضور كافة الأعضاء من الجهات ذات العلاقة برئاسة مدير عام التعليم سعد الجوني وبتنظيم من أمانة التعليم .
واستهل الاجتماع أمين إدارة التعليم محمد ناصر باستعراض محاور الاستعداد والمعايير المتبعة في تحديد نسبة الاستعداد بشكل عام ، تلا ذلك تقديم تقارير مرئية عن أهمية دور القيادة المدرسية في تجاوز تحديات الاستعداد ، واستعدادات إدارة الأمن والسلامة ، وإدارة خدمات الطلاب لاسيما مايتعلق بالنقل المدرسي ، وإدارة التجهيزات المدرسية فيما يتعلق بصرف المقررات الدراسية واحتياج المدارس من الأثاث والمستلزمات التعليمية ، كما جرى استعراض خطط إدارات المستودعات و التخطيط المدرسي والمباني والاختبارات والقبول .
وفي الختام أقر المجتمعون جملة من التوصيات من شأنها الإسهام في إحداث بداية جادة للعام الدراسي الجديد .
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