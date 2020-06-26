القنصل العام للسنغال بجدة.. يشيد بقرار السعودية إقامة الحج بأعداد محدودة

الخليج – تيرنو بشير : رحب القنصل العام للسنغال في جدة الدكتور أبو بكر صار بقرار السلطات السعودية قصر الحج هذا العام 1441هـ على حجاج الداخل فقط ، وشكر سعادته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والحكومة السعودية على هذا القرار التاريخي المهم في ظل الأزمة الصحية العالمية المتمثلة في جائحة كورونا . ويرى سعادته أن هذا القرار هو الأنسب والأكثر توافقا مع المعطيات الحالية لعدة أمور منها:

1- ان التحكّم على حجاج الداخل أسهل من التحكّم على حجّاج الخارج.

2- إن طول رحلات الطيران من مسافات بعيدة قد يسبب للحجاج الإرهاق، فتضعف بسببه المناعة ويسهل إصابة الحجاج.

3- إن أغلب الإصابات والعدوى يتمّ عن طريق الرحلات الجوية الدولية، ولأجل هذا أغلقت الحدود والمطارات، وتم وضع القادمين من الخارج في الحجر الصحي.

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4- احتمال انتهاز الأعداء الفرصة بإرسال المصابين للإضرار بالمسلمين.

5- احتمال أن تكون تكلفة الحج باهظة على حجاج الخارج بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف على العالم، فتضطر خطوط الطيران إلى تعويض المقاعد الفارغة على حساب الحجاج.

6- إن ما لا يدرك كله لا يترك جله.

لهذا كله نثمن هذا القرار الحكيم من وزارة الحج .