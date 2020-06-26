ماذا لو صادق القط فأر؟

الإنسان بطبعه كائن اجتماعي، فمثلما يقتات ويتنفّس، يتواصل مع غيره من الأفراد؛ ولا بد له من صفيّ يبثه أحزانه، ويلملم جراحه، ولنا جميعًا أمثال هؤلاء.

لا شكّ أنك سمعت الكثير من القصص، وقرأت عديد المقالات التي تتحدّث عن الصداقة وأهمية الصّديق في حياتنا، ولا يبعد أن يكون لك خليل وفيّ يشاركك كل شيء.

حينما كنت بصدد البحث لكتابة هذه المقالة؛ لفت نظري العديد من النصوص الشّرعية التي تحدّثت عن هذا الموضوع، ولأهمّيته طبعًا، لأن الصديق فعلًا، يشد على يدك، فإما أن يأخذك ويرشدك إلى طريق الحق، وإما يغويك فتتبعه إلى طريق الضّلال..

1- هل يمكنني أن أصادق أيًّا كان؟

سأتحدث هنا عن قصة قصيرة وجميلة وقفت عندها كثيرًا لمّا قرأتها؛ تتحدث عن فأرة وقطّة تصادقتا، واجتمعتا في دار واحدة، اشتريتا مؤونة الشّتاء، ولكن القطة مكرت بصديقتها الفأرة، فكانت في كل فرصة سانحة، تخرج في القدر الذي اشترياه، وتأكل القليل منه، بحجة أنها إشبينة لقط مولود، حتى أتت على القدر، فلما احتاجتا للمؤونة، ذهبتا معًا إلى مخبئها، فلم تجدا شيئًا، وعلمت الفأرة بما فعلته القطة فلما عاتبتها التهمتها. أعجبني ما انتهت به القصة: “هكذا تجري الأمور في الدنيا”.. فعلًا..

وسابقًا كان العسجديّ يقول كثيرًا: “الصداقة مرفوضة، والحفاظ معدوم، والوفاء اسم لا حقيقة له، والرّعاية موقوفة على البذل”.

ولكن دعونا لا نفكّر بسلبية، فقد وقع للفأرة ما وقع لها لأنها لم تحسن اختيار صديقتها،

وقد قسّم الله تعالى في كتابه الأصدقاء إلى قسمين:

– صالحون: خير في الدنيا والآخرة: “الأَخِلاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلا الْمُتَّقِينَ”.

– طالحون: حسرة في الدنيا والآخرة: “وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا … يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا”.

وكان الشافعي رحمه الله يقول:

إذَا لَمْ أَجدْ خِلًّا تَقِيًّا فَوَحْدَتي أَلَذُّ وَأَشْهَى مِنْ غَوِيٍّ أُعَاشِرُهْ

وَأَجْلِسُ وَحْدِي لِلْعِبَادَةِ آمِنًا أَقَرُّ لِعَينِي مِنْ جَلِيسٍ أُحَاذِرِهْ

فعلى المرء أن يختار صديقه بعناية، وفي الغالب يستحسن أن يكون أفضل منه في الطاعات والعبادات والعلم.. حتى يؤثّر فيه. فإن لم يجد فمثله، فإن لم يجد فنفسه به أولى.

2- كيف يكون الصّديق صديقًا؟

يقول الشّاعر:

إنَّ صَدِيقَ الحَقِّ مَنْ كَانَ مَعَكْ وَمَنْ يَضُرُّ نَفْسَهُ لِيَنْفَعَكْ

وَمَنْ إِذَا ريبُ الزَّمَانِ صَدَّعَكْ شَتَّتَ فِيهِ شَمْلَهُ ليَجْمَعَكْ

يمكننا أن نستخرج من هذه الأبيات أهمّ الصّفات التي على الصّديق التحلّيبها:

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– الملازمة وطول العهد: فبطول المدة يُعرف الصّديق، ولا يمكننا غالبًا أن نفرّط في أصدقاء عاشرناهم سنين كثيرة، لأننا تذوّقناهم، وعرفنا حلاوتهم ومرارتهم.

– الإيثار: ويمكنك أن تبحث عن الإيثار في ديننا الحنيف، وستجد العجب، في الإيثار تتبخّر الحدود وننسى ‘الآخرين’، جميعنا نذوب في كيان واحد، فلا يهم إن أضررت بنفسي في مقابل منفعتك، لأنني أوثرك علي.

– الوفاء: وهو خلق عظيم تتحلى به النفوس الزّكية، فتعبق بالصّدق والأمانة. وما أعظم حاجتنا لخلّ وفيّ في زماننا الحاليّ.

3- صديق صدوق لكنه طعنني:

يحدث ذلك كثيرًا؛ أن تجد صديقًا تحبّه ولكنه يطعنك، أو يغدر بك.. لكنني أرى أن المظلوم أو المغدور أجلّ وأقدر من الظالم أو الغادر. المغدور إنسان بريء وصديق حقيق، والغادر ماكر وكاذب، فاختر أيهما تريد أن تكون.

4- هل للصّداقة أثر على المجتمع؟

لنفترض أنّنا في قرية صغيرة تضم عشرين رجلًا وامرأة، وكانوا جميعًا يعيشون في هناء وسعادة إلى أن حطّ رجل غريب متاعه بينهم، وعرفوه وركنوا إليه، وكان لهذا الرجل عادة سيئة، وهي شرب الخمر.

في البداية، استنكر القرويون فعله، لكنه استطاع أن يعاقر الخمر مع رجلين من القرية، وهذان الرجلان كذلك لهما أصحاب وأسرة، مع طول العهد، صار بعض أصدقائهم وبعض أصحابهم يشربونه.

مرت عشر سنوات، ودخل القرية رجل غريب آخر.. ووجد كل أفرادها مدمنين على شرب الخمر ومعاقرته..

هذا مثال بسيط يحاكي أثر الصداقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: “المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يُخَالِل” فاحرص دائمًا على أن تصادق الصالحين، والمشهود لهم بالصلاح، فالإنسان جُبل على مخالطة الآخرين، فاجعل من تواده يأخذك إلى طريق النجاة لا الهلاك. وأذكر ختامًا أهم الآثار التي قد تلمسها لو صاحبت الطيّبين:

– المسارعة في الخيرات: فلا شك أنك ستغبط صديقك الصالح، وتودّ لو أنك مثله، فحين تصير شبهه ستتنافس وإياه على المزيد والمزيد، وأعظم بها منافسة !

– الإعانة على الطّاعات: لأننا فعلًا نحتاج رفيقًا في حياتنا، يعيننا، وما أجمل أن يعينك صديقك على الطاعات والعبادات وما تبقى من المسائل الإيجابية.

– اكتساب أحلى العادات: كعادة القراءة، أو القيام أو الصدقة…

وتذكّر دائمًا قوله صلى الله عليه وسلم: “ إِنَّما مثَلُ الجلِيس الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السُّوءِ: كَحَامِلِ المِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحامِلُ المِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ ريحًا طيِّبةً، ونَافِخُ الكِيرِ إِمَّا أَن يَحْرِقَ ثِيابَكَ، وإمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا مُنْتِنَةً“ متفقٌ عَلَيهِ.

فلو صادقت كالفأرة قطًا ماكرًا، هلكت؛ فاختر خليلك بعناية، ودع عنك مجالس من لا ينفعك في شيء، فرب صديق واحد خير من ألف صديق.

كتبه:

صالح بن هليل – اخصائي اجتماعي