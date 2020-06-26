شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الجمعة.. فرصة لهطول أمطار مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقعت الهيئة أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط وطول الساحل الغربي للمملكة، وتسجل أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة 45 درجة مئوية، فيما تسجل طريف أدنى درجة حرارة في مناطق المملكة 18 درجة مئوية.