وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تخوض معركة مصيرية في مواجهة الإرهاب والاستعمار التركي البغيض".
وأكد الجيش "تمسكه بمبادئه الوطنية الثابتة، وإدراگه ورفضه المطلق لأطماع تركيا في التوسع لبسط نفوذها على بلادنا، وعلى المنطقة العربية بأسرها، بدوافع عدوانية استعمارية، والسيطرة على ثرواتنا ونهبها، لمعالجة أزماتها الاقتصادية الخانقة" وفق البيان.
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وأثنت القيادة العام للجيش الوطني الليبي على موقف "مصر، قيادة وشعبا، على تضامنها وحرصها على أمن واستقرار ليبيا، وعلى الموقف التاريخي الشجاع لفخامة الرئيسي عبدالفتاح السيسي، المعبر عن موقف الأمة العربية وليس مصر فحسب فدولة الامارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة البحرين، على مواقفهم المشرفة، التي تعكس قوة التضامن العربي في وجه الإرهاب والتصدي للاستعمار".
وأشاد بـ"الحراك الشعبي المدني الغاضب في تونس الشقيقة، الذي يقف إلى جانب الشعب الليبي، ويتصدى بكل شجاعة لأي تحرك مشبوه يهدف إلى الحاق الضرر بأشقائهم الليبيين وموقف الجزائر الشقيقة، الرافض للتدخل الأجنبي في الشأن الليبي، ومساعيها الصادقة الإيجابي تسوية سلمية.
ودعت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي "الدول العربية الأخرى شعوبا وحكومات ودول الجوار وباقي دول العالم الساعية للسلام، إلى عدم التردد في دعم الجيش الوطني الليبي، في معركته المصيرية ضد الإرهاب، وتعزيز كفاحه في التصدي للاستعمار، والنظر بموضوعية إلى حقيقة ما يجري على الساحة الليبية، وما له من أبعاد وتداعيات خطيرة على المستوى القومي وعلى أمن واستقرار الاقليم".
وأكد البيان على أن "نطمئن شعبنا بأن معركتنا ضد الإرهاب والمرتزقة، والمطامع التركية لغزو بلادنا لن تتوقف، إلى حين تحرير كامل التراب الليبي، وفرض السيادة الوطنية".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يدعو دول الجوار والعالم إلى دعمه لمواجهة "الاستعمار والإرهاب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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