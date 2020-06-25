«المرور»: 3 خطوات للاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات عبر «أبشر» (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت الإدارة العامة للمرور خطوات وطريقة الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر منصة “أبشر” الإلكترونية. وأشارت الإدارة العامة للمرور، في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي “تويتر”: إلى أنه يمكن الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات في أي وقت عبر منصة “أبشر” من خلال الخطوات التالية: 1- الدخول لحساب “أبشر”. Advertisements 2- الذهاب إلى “خدمات المركبات” واختيار “الاستعلامات”. 3- اختيار “صلاحية التأمين على المركبات”، ثم تعبئة الحقول المطلوبة (رقم الهوية، رقم اللوحة، الرمز المرئي)، وسيتم عرض صلاحية التأمين.

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