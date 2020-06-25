شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي مجفف الملابس «CANDY» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 781 مجفف ملابس من نوع “CANDY”، لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت الشركة، في بيان اليوم (الخميس)، مالكي هذه النوعية من المجففات إلى التواصل مع الشركة لترتيب موعد لزيارة فني لسحب المجفف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «التجارة» تستدعي مجفف الملابس «CANDY» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.