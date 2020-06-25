شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» توضح خطوات الاستفادة من الإفراغ العقاري عبر خدمة «الموثق» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

وفرت خدمة “الموثق” على المستفيدين الراغبين في الإفراغ العقاري، الوقت والجهد، عبر خطوات بسيطة وميسرة، تغني عن زيارة كتابات العدل، حيث يمكن القيام بها من أي مكان وفي أي وقت، بأعلى درجات الأمان والموثوقية.

وبحسب وزارة العدل، تتمثل خطوات طلب خدمة الإفراغ العقاري في الدخول على تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي android وIOS، إدخال رقم الجوال ورمز التفعيل، ثم اختيار طلب توثيق جديد، اختيار خدمة الإفراغ العقاري، تحديد مدينة مقدم الطلب.

وأشارت الوزارة إلى أن المستفيد يمكنه تحديد موقع تقديم الخدمة (إما في موقع المستفيد أو مكتب الموثق)، وتحديد الوقت المناسب، ومن ثم تقديم الطلب (أمامك 35 دقيقة لقبول إحدى العروض)، اختيار العرض المناسب، بعد قبول الطلب التواصل مع الموثق، عند وصول الموثق تتم العملية في وقت قصير، تصل رسالة بإتمام العملية إلى المستفيد، كما يمكن الحصول على الخدمة من خلال موقع الموثق (هنــا الرابــط).

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وأوضحت وزارة العدل، أن متطلبات الإفراغ العقاري عبر الموثقين تتمثل في توفير بيانات الصك العقاري، وهويات البائع والمشتري، وتوفير بيانات الوكالة في حال كان أحدهما وكيلاً، وأصل مبلغ قيمة العقار إن كان شيكًا مصدقاً فيحضر أصل الشيك، أو أصل الحوالة مختومة من البنك إن كان المبلغ عن طريق الحوالة.

وبينت الوزارة أن الموثقين المعتمدين لدى وزارة العدل يقدمون كذلك خدمات توثيق الوكالات وفسخها، والرهن العقاري، وفك الرهن العقاري، وتصحيح الصكوك العقارية، والإقرار بالدين، والتنازل عن الدين، وسداد الدين كلي أو جزئي، وتوثيق عقود تأسيس الشركات.

وكانت وزارة العدل، قد منحت مؤخراً الموثقين صلاحية توثيق العمليات العقارية بما يتجاوز 10 آلاف متر مربع، في نطاق اختصاصهم المكاني.

مما يذكر أن عدد الموثقين المرخص لهم بلغ 2180 موثقًا، 2060 من الرجال، و120 من النساء، ملتزمين جميعاً بالإجراءات الاحترازية كافة، للوقاية من فيروس كورونا.