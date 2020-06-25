تونس تدين بشدة استهداف مناطق سكنية في السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة

ودعت الخارجية التونسية في بيان لها حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد حفاظا على أمن المنطقة.

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وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين الماضي، أنه اعترض طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) نحو السعودية

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: "ميليشيات الحوثي قامت مساء الاثنين بإطلاق عدد من الطائرات بدون طيار (مفخخة) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، وجرى اعتراض عدد منها من قبل قوات التحالف المشتركة".

وتستخدم "أنصار الله" الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، لاستهداف المواقع والقوات السعودية، التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية قد أعلن موافقة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي على الوقف الشامل لإطلاق النار في المحافظات الجنوبية على أن يبدأ التطبيق بشكل شامل في أبين ويتم بحث تطبيقه في باقي المناطق.