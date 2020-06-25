شكرا لقرائتكم خبر عن قذاف الدم: السراج لا يعبر عن ليبيا.. وحكومته أتت تحت غطاء صواريخ الغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم السياسي الليبي، أحمد قذاف الدم، الغرب بإدارة ما يحدث في ليبيا منذ 2011، مشيرا إلى أن المخطط الغربي يهدف لتحويل ليبيا إلى دولة فاشلة، مضيفا: " الغرب يدير ما يحدث في ليبيا ولا يريد له نهاية مثل القضية الفلسطينية".

وردا على ما يثار حول شرعية حكومة الوفاق، قال قذاف الدم في لقاء بشبكة سكاي نيوز الإخبارية مساء الخميس، إن السراج لا يعبر عن ليبيا ولا يمثل الليبيين..وحكومته جاءت تحت صواريخ الغرب ولا شرعية لهم ..كما ان اتفاق الصخيرات مشروع ناقص ولا بد أن تمر الحكومة عن طريق البرلمان وهذا لم يحدث، فضلا عن أن مدتها انتهت .

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وشدد على دم قبول الليبيين الأحرار وجود قواعد أجنبية في ليبيا، قائلا: "لن يقبل ليبي وجود قواعد أجنبية على أرضه أو جنود أجانب على أرضه أيا كانت جنسيتهم".