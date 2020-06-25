شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ ينشر قصيدة جديدة من تأليفه فى مدح الرسول: محمد يا حبيب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادى ألميريا الأسبانى، قصدة جديدة من تأليفه فى مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنوان: "محمد يا رسول الله.. محمد يا حبيب الله"، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".



وفى سياق آخر، حرص المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادى ألميريا الأسبانى، على نشر صورة تجمعه بالفنانة القديرة رجاء الجداوى خلال تكريم لها سابق ضمن فعاليات منتدى صناعة الترفيه، التى تدهورت حالتها بسبب محاربتها فيروس كورونا

كما كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن دليل الإرشادات الخاص بالإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها قبل عودة الأنشطة الترفيهية خلال الفترة القادمة.

نشر آل الشيخ دليل الارشادات التى يجب اتباعها عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، ليعلن عن الإجراءات الاحترازية، وكتب: "أطلقنا اليوم في هيئة الترفيه الدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية بما يضمن التباعد الاجتماعي وعدة جوانب تنظيمية ووقائية وسيعلن عن تاريخ العودة في وقت لاحق".