شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد لتسجل 54 إصابة جديدة مقارنة مع 159 إصابة أمس.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان صحفي إن معظم الإصابات الجديدة تتركز في محافظة الخليل. وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا الفلسطينيين 1588 إصابة منذ بدء انتشار الفيروس في مارس آذار الماضي. وقالت الكيلة إن الإصابات النشطة بلغت 963 إصابة وحالات التعافي 620. Advertisements وأضافت "مختبرات وزارة الصحة أجرت حوالي 2500 فحص لعينات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية". وقررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية أمس الأربعاء تعليق صلاة يوم غد الجمعة بالمساجد بسبب ظهور عشرات الإصابات بالفيروس. وقررت الحكومة في وقت متأخر ليل الثلاثاء وقف الاحتفالات بالأعراس في جميع المحافظات. وأعادت الحكومة الفلسطينية يوم السبت إغلاق بعض المناطق في الضفة الغربية بسبب ظهور عشرات الحالات المصابة بالفيروس. وتخضع الأراضي الفلسطينية للشهر الرابع على التوالي لحالة الطوارئ مع عودة الحياة إلى طبيعتها بفتح المساجد والكنائس وعودة المرافق العامة والخاصة إلى العمل.

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